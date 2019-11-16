抓到了！陳超明看板被破壞 苗警3小時逮到人

立委陳超明位於銅鑼鄉的路旁看板遭不明人士破壞。（銅鑼鄉民李松光提供）

2019-11-16 18:17:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨苗栗縣立委陳超明位於銅鑼鄉的競選看板下午遭人破壞，苗栗警分局獲報後積極偵辦，發現50歲林姓男子涉有重嫌，將他追查到案；林男坦承犯行，稱無任何政治動機。林男於警訊時明顯精神狀態不佳，經請示苗栗地檢署檢察官，檢察官指示先將林男送醫診治，全案函送偵辦。

苗栗縣苗栗警分局今天下午2點30分許接獲立委陳超明於銅鑼競選服務處工作人員報稱，於銅鑼交流道東引道與新興路口大型布幕疑遭破壞，寫上不堪入目字眼。

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警分局長賴銘助獲報後率偵查隊長、銅鑼所長、副所長等人員到場勘查屬實，隨即回報警察局，局長翁群能指示立即組成專案小組偵辦。

專案小組積極調閱周邊監視器畫面，循線查獲林男，在他身上起出作案美工刀、立可白等犯罪工具。

隨著大選腳步接近，警方呼籲對於各項選舉活動應保持理性，對於任何違法脫序挑釁行為將依法究辦，選舉期間絕對不容許少數非理性惡作劇或暴力事件發生，有信心確保轄區治安，民眾可以放心。

另，警方已針對轄內陸續設置之大型看板及競選總部或服務處，協請強化安維設備，並加強巡邏，也妥適規劃警力維護各項活動安全，確實維護選安。

立委陳超明位於銅鑼鄉的路旁看板遭不明人士破壞。（銅鑼鄉民李松光提供）

警方在林男身上查獲作案用美工刀及利可白。（記者彭健禮翻攝）

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