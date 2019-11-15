11/15 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2019-11-15 23:00:02

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月15日）開獎的第108000274期今彩539、第108000274期雙贏彩與第108000099期大樂透，頭獎均摃龜。

第108000099期大樂透中獎號碼為「03、06、11、16、26、44，特別號：31」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得54萬4574元；參獎共35注中獎，每注可得5萬268元；肆獎共93 注中獎，每注可得1萬2161元；伍獎共2002注中獎，每注可得2000元；陸獎共2248注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2135注中獎，每注可得400元；普獎共3萬4076注中獎，每注可得400元。

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第108000099期49樂合彩中獎號碼為「03、06、11、16、26、44」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共129注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2880注中獎，每注可得1250元。

第108000274期雙贏彩中獎號碼為「02、04、06、07、08、10、11、12、14、15、16、22」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共168注中獎，每注可得500元；肆獎共4316注中獎，每注可得100元。

第108000274期今彩539中獎號碼為「16、19、26、27、29」，頭獎摃龜；貳獎共169注中獎，每注可得2萬元；參獎共5185注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬7791注中獎，每注可得50元。

第108000274期39樂合彩中獎號碼為「16、19、26、27、29」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共167注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5273注中獎，每注可得1125元。

第108000274期3星彩中獎號碼為「639」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000274期4星彩中獎號碼為「4726」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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