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11/14 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

2019-11-14 22:35:28

〔即時新聞／綜合報導〕今（14）日晚間開獎的第108000091期威力彩、第108000273期今彩539與第108000273期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000091期威力彩中獎號碼為「07、09、15、17、22、28，第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共36注中獎，每注可得2萬元；伍獎共156注中獎，每注可得4000元；陸獎共1250注中獎，每注可得800元；柒獎共2070注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬1418注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5577注中獎，每注可得100元；普獎共2萬6094注中獎，每注可得100元。

第108000091期38樂合彩中獎號碼為「07、09、15、17、22、28」，五合摃龜；四合共7注中獎，每注可得6萬7500元；三合共53注中獎，每注可得5750元；二合共1318注中獎，每注可得750元。

第108000273期雙贏彩中獎號碼為「01、03、06、08、11、13、14、15、16、19、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共198注中獎，每注可得500元；肆獎共2088注中獎，每注可得100元。

第108000273期今彩539中獎號碼為「03、06、12、14、31」，頭獎摃龜；貳獎共139注中獎，每注可得2萬元；參獎共5277注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2652注中獎，每注可得50元。

第108000273期39樂合彩中獎號碼為「03、06、12、14、31」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共147注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5696注中獎，每注可得1125元。

第108000273期3星彩中獎號碼為「675」，正彩共27注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000273期4星彩中獎號碼為「3868」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

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