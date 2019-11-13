11/13 今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜！

雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

2019-11-13 22:35:01

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月13日）開獎的第108000272期今彩539、第108000272期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000272期雙贏彩中獎號碼為「02、03、06、09、10、12、13、14、15、19、20、21」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共246注中獎，每注可得500元；肆獎共2716注中獎，每注可得100元。

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第108000272期今彩539中獎號碼為「06、16、26、35、38」，頭獎摃龜；貳獎共258注中獎，每注可得2萬元；參獎共7687注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3863注中獎，每注可得50元。

第108000272期39樂合彩中獎號碼為「06、16、26、35、38」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共453注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1113注中獎，每注可得1125元。

第108000272期3星彩中獎號碼為「543」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000272期4星彩中獎號碼為「8446」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

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