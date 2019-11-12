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11/12 大樂透、今彩539、雙贏彩 本期頭獎均摃龜！

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2019-11-12 22:46:55

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月12日）開獎的第108000098期大樂透、第108000271期今彩539、第108000271期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000098期大樂透中獎號碼為「01、19、25、27、31、40，特別號：12」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得660萬2328元；參獎共21注中獎，每注可得8萬5161元；肆獎共74注中獎，每注可得1萬5536元；伍獎共1571注中獎，每注可得2000元；陸獎共2627注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6462注中獎，每注可得400元；普獎共2萬9851注中獎，每注可得400元。

第108000098期49樂合彩中獎號碼為「01、19、25、27、31、40」，四合共1注中獎，可得20萬元；三合共105注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2825注中獎，每注可得1250元。

第108000271期雙贏彩中獎號碼為「04、05、06、07、10、12、13、16、18、20、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共194注中獎，每注可得500元；肆獎共2107注中獎，每注可得100元。

第108000271期今彩539中獎號碼為「02、08、18、19、28」，頭獎摃龜；貳獎共184注中獎，每注可得2萬元；參獎共5788注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3312注中獎，每注可得50元。

第108000271期39樂合彩中獎號碼為「02、08、18、19、28」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共156注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5593注中獎，每注可得1125元。

第108000271期3星彩中獎號碼為「224」，正彩共55注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000271期4星彩中獎號碼為「5228」，正彩共13注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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