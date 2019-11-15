女警拾獲可愛鸚鵡照顧1週 幫牠尋回主人高興卻不捨

女警拾獲可愛鸚鵡照顧1週，幫牠尋回鳥主雖高興卻不捨。（記者黃良傑翻攝）

2019-11-15 12:24:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市鼓山分局女警巡邏發現超商外飛來一隻鸚鵡，女警試探性對鸚鵡伸出手指頭，牠竟馬上跳上手指頭，女警決定幫牠找到回家路，按鸚腳環找到前主人鳥園老闆，老闆忘了賣給誰，女警不放棄，上網蒐尋發現蔡姓女子貼文協尋小鸚鵡，立即連繫蔡女到場，經由寵物身分證確認是飼主，才和照顧了1週的鸚鵡依依不捨道別。

鼓山分局今表示，旗津分駐所警員吳育萱、李孟倫日前巡經超商前，發現門口有一隻金黃色的小鸚鵡，見人靠近也不害怕，推測是隻偷溜出門的鸚鵡，女警試探性的對鸚鵡伸出手指頭，沒想到牠竟馬上跳上手指頭，還熟門熟路的沿著手臂跑到肩膀上，經詢問超商店員及附近民眾，均不知鸚鵡的主人是誰，女警先將牠帶回派出所照顧。

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女警查詢鸚鵡腳環上的編號，打環上的電話，找到一間鳥園，老闆表示這隻鸚鵡多年前賣出，已經記不得買主是誰了，員警們輪流照顧牠，警方不放棄，在社群網站發現有蔡女貼文協尋小鸚鵡，立即連繫蔡女到場，經由寵物身分證確認是蔡女所走失的小鸚鵡。

蔡女喜極而泣地不斷向女警致謝，她表示飼養鸚鵡已5年，感情如同家人般親密，日前她外出旅遊，鸚鵡也從家裡飛出走失，蔡女的丈夫深怕壞了她在外的旅遊興致，直到她返家後才告知實情，幸好有員警的愛心與細心照顧，成功協助一家團圓。

女警因和小鸚鵡也已相處1週，見牠即將返回主人身邊，雖然祝福、高興，但也充滿不捨，飼主承諾一有時間，就會帶著可愛的小鸚鵡來派出所看牠的好朋友們。

女警拾獲可愛鸚鵡照顧1週，幫牠尋回鳥主雖高興卻不捨。（記者黃良傑翻攝）

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