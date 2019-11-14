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失婚又失業 婦人旗津海灘失神溺水

婦人失婚又失業在旗津海灘失神溺水，警消合力搶救送醫。（民眾提供）

婦人失婚又失業在旗津海灘失神溺水，警消合力搶救送醫。（民眾提供）

2019-11-14 21:31:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕已過立冬的深夜氣溫驟降，旗津一處宮廟後方海灘，有民眾發現有婦人倒臥，疑似溺水失溫，鼓山分局巡佐謝明晉、警員郭泰昌獲報趕往搶救，將婦人送醫，婦人今天恢復體力，才娓娓道出因離婚、失業，導致生活陷入困頓，警方立即轉介社會局進行後續自殺防治。

陳姓婦人溺水前，先電話向警方110勤指中心哭訴「生活真苦」，語帶哽咽訴說著生無可戀，想要結束生命，鼓山分局中洲派出所巡佐謝明晉、警員郭泰昌獲報，火速趕往尋找，先依衛星定位的發話地點，結果只有基地台，並無婦人蹤跡。

此時民眾報案海灘發現一名婦人，警方立即朝海岸線擴大搜尋，找了約5分鐘後，順利在一處宮廟後方海灘發現婦人倒臥地面，見婦人疑似溺水失溫，立刻進行搶救，並聯繫救護車馳援，將失溫陳婦送醫，婦人慢慢恢復意識時，員警一邊開導婦人，一邊查證附近停放的機車。

警方利用車籍資料，查證婦人身分並通知其家人趕來，就醫後的婦人經醫護妥適治療後，才娓娓道出離婚、失業，生活陷入困頓的窘境，員警一番勸導後，立即轉介社會局進行後續自殺防治。

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