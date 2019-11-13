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黑心油案二審 強冠仍判賠味全1.2億

強冠販售黑心油案，二審仍被判賠上億元給味全食品公司。（記者鮑建信攝）

強冠販售黑心油案，二審仍被判賠上億元給味全食品公司。（記者鮑建信攝）

2019-11-13 22:14:15

〔記者鮑建信／高雄報導〕強冠公司向郭盈志（原名郭烈成）收購黑心油後，轉售味全食品公司，導致味全商譽受創並被退貨，憤而向強冠公司及負責人葉文祥等3名被告求償，高雄高分院今天宣判，判處葉等被告連帶賠償1億2600萬元。

據了解，被告葉文祥為強冠公司董事長兼總經理，被告戴啟川則為副總經理。郭盈志（原名郭烈成）私自搭設地下油品工廠，從事食用油脂製造及販售。

味全提告主張，葉文祥、戴啟川均明知郭盈志提供原料油為劣質油，或攙有豬隻以外之其他動物成分，為獲取暴利，低價收購郭所提供油品而製成「全統香豬油」後，再轉賣味全公司，公司商譽受損並被退貨，向強冠公司、葉文祥、戴啟川等人求償。

強冠等被告則說，出售油品為符合法令標準，經食藥署檢驗後符合CNS標準，且依食藥署公布強冠公司「全統香豬油」的檢驗結果，在酸價、總極性物質、苯駢芘等項目，均為未檢出或在正常範圍，足證強冠公司售予味全的豬油並非不能供人食用、危害人體健康之豬油。並說，而強冠對於郭烈成販售劣質油事件，也是受害者，事先並不知情，否認有過失。

屏東地院去年8月間，判決強冠等3名被告連帶賠償1億2800多萬元，強冠不服上訴，高雄高分院今天改判1億2600多萬元，比原審少200多萬元，可上訴。

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