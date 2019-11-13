恐怖男友要求復合 恐嚇公布裸照、散布誹謗傳單

李男自製誹謗傳單，指控前女友「性慾跟吸食的毒品成正比」四處發放，因此被判刑。（資料照）

2019-11-13 23:00:05

〔記者王定傳／新北報導〕李姓男子為了與游姓女友復合，竟傳訊恐嚇要把她的性愛照放上網路論壇，還嗆說：「想放哪張？」被害者擔心裸照外流，報警處理，李男仍不罷手，自製誹謗傳單，指控游女「性慾跟吸食的毒品成正比」，在游女住處及學校附近到處發放，新北地院審理後依妨害秘密、強制未遂等罪，判李男6個月徒刑及拘役120日。

檢警調查，2017年12月25日聖誕節時，2人因網路UT聊天室而結識，並進一步交往成為男女朋友，不料，李男卻不懷好意，趁游女不注意時，偷偷拍下她的裸照，等到2人分手後，他為了復合竟傳訊恐嚇要把她的性愛照PO上網路論壇。

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李男還語帶威脅地說：「我幫妳選幾張超正的」、「看我敢不敢PO」、「快上去看照片好看嗎？現在反應已經很熱烈囉」、「還想放哪張？」被害者不堪其擾，報警處理，警方持搜索票上門搜索，當場查扣他犯案用的手機。

李男仍不罷手，竟自製傳單，公布游女就讀學校科系、地址、車號，指控她吸毒且「性慾跟吸食的毒品成正比」、「天天都想被X」，在游女住處及學校附近到處發放。

法官審理後斥責李男所為造成被害者內心莫大的恐懼與陰影，迄今未能和解，依妨害秘密、妨害名譽及強制未遂罪判刑。

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