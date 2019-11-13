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控繼父共浴猥褻性侵 全因國中女生幻聽？

小梅指控繼父從她9歲起就趁共浴之際，撫摸胸部與下體，到後來甚至性侵，但最後檢方不起訴結案。（情境照）

小梅指控繼父從她9歲起就趁共浴之際，撫摸胸部與下體，到後來甚至性侵，但最後檢方不起訴結案。（情境照）

2019-11-13 08:54:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國中女生小梅（化名）指控繼父從她9歲起就連續趁共浴之際，撫摸胸部與下體，到後來甚至性侵，然而檢警深入調查發現，原本表現出色的小梅，疑因看到同學自殘照片後，竟出現幻聽情況，加上母親姊姊都作證說，不曾聽聞小美對繼父的指控情事，最後檢方不起訴結案。

小梅指控，2015年9月至去年1月期間，繼父在住處，利用與當時9歲的她共浴之際，違反其意願撫摸身體，平均約每週2次，並於2016年間秋天某日，利用她看電視之際性侵得逞。2016年底某日，繼父利用她母親出國之際，趁她熟睡時猥褻，她怒告繼父加重性交及加重強制猥褻等罪嫌。

林男到案後，固坦承有與小梅共浴之事實，惟堅決否認犯行，辯稱因為小梅要求共浴，且小梅自己常常洗不乾淨，所以會幫她洗澡，雖然全身都會幫她洗，但私密部位會叫她自己洗，時間大概半年左右，一週頻率大概2、3次，之 後就沒有再跟小梅共浴。

至於小梅出現憂鬱症傾向，係因與同學間的情感糾紛，並且看到相關人等自殘照片所導致。

小梅母親於偵查時證稱：大部分是小梅自己要求與繼父共浴，而且自己常常洗不乾淨，故才會詢問要不要跟繼父共浴，且小梅不曾表示過不願與繼父共浴。

小梅姊姊作證說，小梅最近才說繼父會亂摸猥褻她，但她當時睡同一間，根本沒有發現，另小梅是今年2月才得憂鬱症，之前看起來都好好的，每天都很開心。

小梅的國中的輔導老師說，小梅在國一時是個很出色的孩子，但會提到她的壓力很大，後來她的女性好友傳送自殘的照片給她看之後，小梅開始比較明顯有幻聽等情況，後來3月才第一次提到繼父對她做不禮貌的行為。

檢方認為小梅的指控與母親、姊姊證述內容不符，在查無其他能證明繼父有何違反小梅意願，對於小梅性侵或猥褻的證據下，全案僅能不起訴結案。

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