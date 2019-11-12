「綠光」作詞人天天 再度酒駕被逮今起訴

經典歌曲「綠光」作詞人梁鴻斌酒駕再犯，遭台北地檢署起訴。（記者黃捷攝）

2019-11-12 13:31:52

〔記者黃捷／台北報導〕經典歌曲「綠光」作詞人、筆名天天的梁鴻斌，今年初才因酒駕獲緩起訴，不到10個月卻又再次酒駕上路，在高速公路匝道遭警方攔檢，酒測值達每公升0.76毫克。台北地檢署今依公共危險罪起訴梁，向法院聲請簡易判決處刑。

2001年的「綠光」是孫燕姿「綠光森林」專輯中的歌曲，也是該專輯最為人所知的一首歌，據傳聞，梁鴻斌只花了40分鐘創作，展示了他寫詞精、准、快的特點，當時為了區別媒體人的身分考慮使用筆名，恰巧開車途中聽到張雨生的「天天想你」，因緣際會下為自己取了「天天」這個筆名。

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梁鴻斌今年1月24日與友人在台北聚餐，喝了幾杯威士忌，休息到隔天凌晨，他以為酒己退，開車準備返家，卻在忠孝東路建國南路口遇警攔查，酒測值達0.43毫克；北檢當時考量他初犯，以繳國庫6萬元為條件給予緩起訴1年。

未料梁鴻斌未學到教訓，今年10月16日與友人聚餐，隔天凌晨又開車返家，在建國南路、仁愛路口遇警攔查，這次酒測值高達每公升0.76毫克。檢警訊問時，梁供稱喝了4杯威士忌，由於這次是累犯，檢察官偵結依公共危險罪起訴，向法院聲請簡易判決。

由於前案仍在緩起訴期間，檢察官將擇期撤銷，另行起訴。

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