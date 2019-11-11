張晨光姪子當檢察官拍反賄影片 蔡清祥：查賄就是最好反查賄宣導

法務部反賄選記者會中，法務部長清祥（右四）、中選會主委李進勇（右三）帶領檢警調廉機關首長齊喊「查賄，我們準備好了」。（記者楊國文攝）

2019-11-11 19:20:36

〔記者楊國文／台北報導〕法務部長蔡清祥今日在法務部舉辦科技查賄影片首播的記者會表示，「全力查賄就是最好的反查賄宣導」，也是政府查賄決心的展現，針對明年的正、副總統暨立委選舉的查賄，蔡要求全國檢察長起帶頭作用，帶領全國檢、警、調、廉機關，全力嚴查「防制假消息影響選舉」、「阻絕境外資金」等五大查賄工作重點，阻絕外力影響選舉。

法務部今這場展現政府查賄決的記者會，中選會主委李進勇罕見與會，李指出，從歷次選舉可看出，賄選一直存在的結果，是對我國民主政治很大的衝擊，選舉要獲得成功有兩大因素，包括選風乾淨、選務要公平，去年九合一選舉發生選務的疏失，中選會已提出具體改善措施，盼法務部採取科技辦案能得到良好查賄成果。

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蔡清祥轉述行政院長蘇貞昌日前主持治安會報的指示，認為金錢、暴力介入選舉，就是不公平的競爭，境外資金、假消息來影響選舉，對國家主權、國家安全很大的影響，因此檢、警、調、廉等機關要全力查察賄選，且要注重效率，「要嚴辦賄選、也要早日破案」。

今天科技查賄影片首播記者會中，出現一個亮點，即影片中的查賄檢察官由藝人張晨光的姪子、台中地檢署檢察官張凱傑擔綱，並由台北地檢署檢察官羅韋淵、郭建鈺親自說明去年九合一選舉的查賄成果。

依法務部統計，去年九合一選舉共起訴1383件、2736人，緩起訴204件、1882人，一審判決有罪共1663人、無罪有175人，定罪率達9成；至於明年正、副總統和立委的「二合一」選舉目前查賄成果，截至本月6日為止，全國檢察機關共受理分案170件、272人，其中以賄選案95件、被告152人最多。

此外，法務部指出，從1995年迄今，共發出檢舉賄選案2936件、11.37億元的檢舉獎金；其中，去年九合一選舉發出檢舉賄選案206件、檢舉獎金5317萬元。

法務部長蔡清祥今主持科技查賄影片首播記者會指出，全力查賄就是最好的反查賄宣導。（記者楊國文攝）

藝人張晨光姪子張凱傑擔任台中地檢署檢察官，此次法務部反賄選宣首影片擔綱男主角。（記者楊國文攝）

台北地檢署檢察官羅韋淵、郭建鈺（左）在記者會說明去年九合一查賄結果。（記者楊國文攝）

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