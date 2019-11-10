8旬阿嬤急性心肌梗塞 救護員使用「12導程心電圖」搶救一命

林姓阿嬤出現心肌梗塞症狀，救護員給予「12導程心電圖」監測心率，即刻救援送醫。（記者丁偉杰翻攝）

2019-11-10 12:02:24

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市圓福街一位8旬林姓阿嬤，昨天上午11時許在家裡出現心肌梗塞症狀，感覺胸悶、呼吸喘、肚子不舒服及全身無力，家人趕緊向消防局求助，蘭潭消防分隊救護員到場後，給予「12導程心電圖」監測心率，同步將資訊傳至嘉基醫院確認及預作準備，即刻救援送醫。

林姓阿嬤有高血壓及糖尿病史，蘭潭消防分隊救護人員到達現場後，評估其生命徵象、測量血壓，給予「12導程心電圖」監測心率，發出心肌梗塞警示，狀況危急，經家屬同意，救護人員給予阿嬤服用阿司匹靈（Aspirin）藥物，並進行靜脈注射，緩解症狀。

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隨後救護人員將林姓阿嬤移動到公寓樓下，以救護車送往嘉基醫院，離開現場前，已同步將監測心率等資訊傳輸至嘉基醫院，嘉基預先做好救治準備，大幅縮短搶救時間。

消防局提醒，搶救急性心肌梗塞患者分秒必爭，一旦發現家人或身旁親友有疑似心肌梗塞症狀，胸痛（悶）、呼吸喘、冒冷汗等現象，應盡快向119求助，透過「12導程心電圖」監測，即時就醫治療。

救護員給予患者「12導程心電圖」監測心率，發出心肌梗塞警示。（記者丁偉杰翻攝）

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