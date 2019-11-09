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國道清晨車禍！統聯客運與2車追撞 1人翻車送醫
2019-11-09 09:20:25
〔記者彭健禮／苗栗報導〕中山高速公路苗栗公館路段，今天清晨約5點，發生統聯客運與1輛廂型車、1輛小客車追撞事故，其中廂型車翻覆，1名40歲男性駕駛受傷送醫；客運駕駛及乘客17人無人受傷，已由接駁車接送。事故原因警方還需調查 。
苗栗縣消防局今天清晨4點50分許，接獲報案，指中山高北上126.8K車禍，通報銅鑼、公館、三義人車前往，現場為1輛統聯客運與1輛廂型車、1輛自小客車禍，其中廂型車翻覆，造成1名駕駛受傷；統聯客運司機及乘客17名無人受傷，已由接駁車接送。
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國道警方初步了解，廂型車行經事故地點，發現自小客車疑似故障停在中線車道，反應不及撞上。小客車、廂型車事故後，車輛停於車道上，又遭後方駛來統聯客運追撞前方2事故車。事故原因警方還需調查 。