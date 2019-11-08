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亂摸少女胸部代價高 他被凌虐搶錢逼簽本票

桃園地檢署依強盜罪嫌將蕭姓少年提起公訴。（記者周敏鴻攝）

桃園地檢署依強盜罪嫌將蕭姓少年提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2019-11-08 12:44:42

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市王姓少年去年10月7日凌晨與友人在汽車旅館聚會，過程中他疑因摸了王姓少女的胸部與大腿，被王姓少女向蕭姓少年等人告狀，蕭姓少年等8人後來約出王姓少年毆打凌虐，並強搶他1萬5800元現金、逼簽13萬5000元本票，桃園地檢署今天依強盜罪嫌起訴蕭姓少年，其餘7人涉案部分或偵辦中、或由少年法庭為保護處分。

王姓少年摸了王姓少女的胸部與大腿後，王姓少女告知蕭姓少年，蕭姓少年就與王姓少女等人，於去年10月12日深夜約出王姓少年後，一夥人就圍著王姓少年質問：「你是不是摸她的胸部？」

王姓少年一開口否認，就被一夥人分持球棒、鐵棍毆打，一夥人將他用繩索綁在椅子上後，再拿刀子、電擊棒持續凌虐，導致王姓少年頭部撕裂傷、右手第5指骨折、四肢多處挫傷。

一夥人要求王姓少年交出身上的800元現金後，再逼問他的提款卡密碼順利領出存款2萬9000元，過程中王姓少年苦苦哀求：「那是我全部的家用跟生活費！」一夥人才同意讓王姓少年簽立13萬5000元本票後，留下現金1萬4000元給他。

王姓少年平安獲釋後，趕忙向八德警方報案，檢方說，蕭姓少年坦承犯案，已依強盜罪嫌先將他提起公訴。其餘7人，或因未滿14歲由少年法庭為保護處分，或仍偵辦中，並未起訴。

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