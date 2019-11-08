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台中棉被裹屍3亡 2名1歲男嬰為雙胞胎
2019-11-08 09:39:00
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市中區光復路住商混合大樓出租套房內，昨天發生詭異的3屍命案，台中市一分局警方漏夜找到可能是死者的家屬，但因大體已腐化，不敢百分之百確認身分，警方將比對基因，另外，警方初步研判，兩名年約1歲的嬰幼兒疑為雙胞胎兄弟，跟著母親的姓，母子都可能姓陳，戶籍地為彰化縣竹塘鄉，但這部分也需要進一步鑑定與相驗釐清。
警方昨天深夜已將三具遺體移往台中生命禮儀管理所（台中殯儀館）冰存，等候檢察官相驗，另一方面，警方雖已經查出死者的身份，但遲遲無法確認，漏夜找到可能是死者的一位女性家屬協助，但仍無法百分之百確認身分；一分局大誠派出所長劉松吉說，身份必須進一步比對與相驗確認。
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這起離奇3屍案，是昨天傍晚6時許，鄰居聞到屍臭味報警曝光，警方與救護員第一時間，驚見一名少婦與一名嬰兒，各自裹著棉被陳屍於套房內的床鋪上，警方封鎖現場進一步檢視，打開棉被後，又驚見婦人懷中抱著另一名男嬰，同樣已死亡多時，是一大兩小的三屍命案，但至今天上午為止，現場無發現打鬥或門窗破壞跡象，也無找到他殺跡象。