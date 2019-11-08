離奇！棉被裹屍 台中少婦與2嬰3亡

中市警局鑑識人員花了3個小時搜證，將現場證物送驗。 （記者張瑞楨攝）

2019-11-08 05:30:00

少婦懷抱1嬰 旁躺1嬰

〔記者楊政郡、張瑞楨／台中報導〕中市中區光復路1棟住商混和大樓的出租套房內，昨天晚間驚傳離奇的「1大2小」3屍命案！中市警方與消防局救護員在第一時間，進屋看見1少婦1嬰兒，都裹著棉被陳屍於床上，一度以為死者是1少婦1嬰兒，進一步檢視，又發現是少婦懷中還抱著另1名男嬰，3人已明顯死亡出現屍斑，婦人年約29歲，2名嬰幼兒目視年齡約1歲，據悉少婦可能來自彰化縣，警方封鎖現場漏夜偵辦，並通知家屬認屍中。

昨天傍晚6時許，案發大樓鄰居聞到出租套房內有屍臭味而報警，中市一分局大誠派出所聯繫房東，房東委請管理人到場開門，警方與救護員第一時間，驚見1名少婦與1名嬰兒，各自裹著棉被陳屍於床鋪上，狀似睡眠。

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警方封鎖現場進一步檢視，打開棉被後，又驚見婦人懷中抱著另1名男嬰，同樣已死亡多時，是1大2小的3屍命案，警方立即通報檢方相驗。

大樓管理委員會的主任委員說，此棟大樓總共有70多戶，許多房東把房子分隔出來，委託顧問公司（租賃管理公司）出租，類似日租型的套房，有人住1天就走了，死者住在此處已有一段時間，昨天上午有三溫暖的客人聞到臭味，到了下午，死者租屋處的鄰居也聞到臭味而報案。

3人疑母子 已有屍斑

依現場判斷，死者3人可能是母子，現場沒有打鬥跡象，亦無外力介入等跡象，也沒有燒炭痕跡，以及無瓦斯燃燒不全引發的一氧化碳中毒跡象。

警方尚未釐清死者身分，至於死亡原因，警方相當謹慎，仍漏夜調查中。

中市1棟住商混和大樓的出租套房傳出一大兩小三屍命案，警方慎重調查。（記者張瑞楨攝）

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