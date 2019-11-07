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首頁　>　社會

中市光復路發現母子裹棉被陳屍公寓 死因了解中

2019-11-07 20:30:13

〔記者楊政郡／台中報導〕中市中區光復路某公寓套房晚間傳出疑似一對年輕母子租客陳屍屋內，女子二十幾歲、小孩還在襁褓中不到1歲，消防人員獲報到場後看看現場，就通知轄區警察，目前了解，兩人身上都裹上棉被，可能都已明顯死亡，死亡原因還有待警方深入了解。

7日晚間6時許某房東報案，指一對母子驚傳陳屍租屋處，身體都已經僵硬，消防局到場，看見兩人都以棉被包裹，疑似已出現屍斑。

目前轄區警察獲報到場，死因及現場情形還在了解中。

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