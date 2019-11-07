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首頁　>　社會

髮蠟哥又來了！警局前帶冥紙揚言自焚引騷動

「髮蠟哥」下午抱著一袋冥紙跑到屏東縣警局大門口，揚言點火自焚，被警方制止。（記者李立法攝）

「髮蠟哥」下午抱著一袋冥紙跑到屏東縣警局大門口，揚言點火自焚，被警方制止。（記者李立法攝）

2019-11-07 18:07:18

〔記者李立法／屏東報導〕網路名人「髮蠟哥」今天下午抱著一袋冥紙跑到屏東縣警局大門口，情緒激動地說「要死在屏東」，並作勢點火自焚，事先作好防範的大批警力趁隙取走冥紙，連哄帶勸順利將體型上百公斤的「髮蠟哥」請上警車，化解一場騷動。

「髮蠟哥」下午駕車到屏東市沿途開網路直播號召網友一起到屏東縣警察局抗爭，但網友們都不知道「髮蠟哥」是受了什麼委屈，為何氣得要到警局抗議，下午5點左右他開抵縣警局門口後，不見聲援網友，迎接他的只有一群警察。「髮蠟哥」說他被警察欺負，人又發高燒，他要死在屏東。

大批警察見「髮蠟哥」從塑膠袋想拿出冥紙點燃，趕緊制止，並安撫他的情緒，接下來「髮蠟哥」便發現冥紙和打火機都不見了，半推半就被請上警車，結束這場歷時約15分鐘的鬧劇。

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「髮蠟哥」下午抱著一袋冥紙跑到屏東縣警局大門口，揚言點火自焚，被警方制止。（記者李立法攝）

「髮蠟哥」下午抱著一袋冥紙跑到屏東縣警局大門口，揚言點火自焚，被警方制止。（記者李立法攝）

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