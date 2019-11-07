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男愛慕女室友裝針孔 連她3閨密裸體也看光

35歲陳姓男子愛慕林姓女室友，竟在租屋處浴室偷裝針孔攝影機，偷拍林女洗澡。（資料照）

35歲陳姓男子愛慕林姓女室友，竟在租屋處浴室偷裝針孔攝影機，偷拍林女洗澡。（資料照）

2019-11-07 17:54:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕35歲陳姓男子愛慕林姓女室友，竟在租屋處浴室偷裝針孔攝影機，偷拍林女洗澡，而林女3名閨密因常去找林女共宿，也被陳男偷拍，陳男原被依妨害秘密罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，檢方不服上訴，新北地院審酌其侵害4女隱私且迄今未達成和解，改判徒刑3月，得易科罰金9萬元確定。

默默喜歡林女的陳男，去年4月購買針孔攝影機，裝在與林女共同承租租屋處浴室天花板燈座旁，藉以偷窺林女沐浴，同年8月，林女發現浴室天花板竟有針孔攝影機鏡頭，報警才驚知室友竟是色狼！林女的3名閨密因也常到林女住處居住，也被偷拍看光光。

庭訊時，陳男表示只想偷看林女，沒有想偷窺其他3女，一審判拘役20日，檢察官認為量刑過輕，提出上訴。

法官認為，陳男裝設的針孔攝影機，未設定排除特定時間、特定對象，陳男只要用電腦連上網路就能隨時觀看，因此不採信陳男辯詞，另審酌其犯後態度不佳，迄今未與4女和解或賠償其等損害，改判陳男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元確定。

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