宅男偷拍OL被逮挨罵 出庭竟脫胎換骨變「型男」

賴姓男大生搭捷運板南線時偷拍被逮。示意圖，與新聞無關。（記者錢利忠攝）

2019-11-01 13:20:29

〔記者錢利忠／台北報導〕就讀北部某私立大學的賴姓男大生，因個性內向且不修邊幅，始終難結交異性友人，竟因此產生偷拍癖好，成為偷拍女性美腿的偷拍狼，直到他搭捷運偷拍短裙OL被發現，吃上妨害秘密官司，這才聽從友人的建議，開始打扮外在並與人互動，且出庭時還脫胎換骨，宛如型男；台北地檢署考量他沒拍到OL內褲等隱私部位，今將他不起訴。

今年5月某日下班時間，賴男搭成捷運板南線時，見一名身材惹火的OL，穿著極窄短裙，竟起了邪念，拿出iPhone手機利用高低差的角度，偷拍OL的美腿及裙底風光。

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由於賴男當時打扮邋遢，且頭髮上泛著油光，宛如日本的電車痴漢，立即引起OL的警戒，OL發現他拿出手機偷拍，直覺他想趁機偷拍裙底，立即夾緊雙腳及遮掩裙底，下車後立即報警提告。

檢警勘查並還原賴男的手機，發現他的確有偷拍OL的腿部，但OL當時已有警戒心，他因此沒拍到OL裙底等身體隱私部位，此部分難構成妨害秘密。然而，檢警卻在他的手機中，發現超過上萬張、容量超過4GB的女性腿部偷拍照，其中有5人被偷拍到內褲或底褲等隱私部位，但無法從照片中辨識被害人身分。

檢方考量仍有其他被害人身分待辨識，向法官聲請沒收被賴男用來犯案的手機；賴男庭訊時承認偷拍，辯稱「因為無聊才這麼做」；他剛到案時原本還不修邊幅，後來出庭時竟容光煥發，他這才透露，指案發後他被友人指責，太少與人接觸才會出現心理偏差，如今他聽從友人建議，開始做「一般大學生都會做的事」，這才脫胎換骨。

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