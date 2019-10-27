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變態！空姐進駕駛艙 驚見副機師監看廁所的偷拍鏡頭

美國西南航空一名空姐於機上服務時進入駕駛艙，赫然看到副機長在監看洗手間的偷拍鏡頭。（路透）

美國西南航空一名空姐於機上服務時進入駕駛艙，赫然看到副機長在監看洗手間的偷拍鏡頭。（路透）

2019-10-27 13:29:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國鳳凰城空姐斯坦納克（Renee Steinaker）近來控告西南航空公司，原來她2017年2月在機上服務時進入駕駛艙，赫然看到副機師長羅素（Ryan Russell）在監看洗手間的偷拍鏡頭。

《福斯新聞》報導，當時機長格雷厄姆（Terry Graham）想要去上廁所，但為了飛安原因駕駛艙內不能獨留副機長一人，因此格雷厄姆連忙呼叫斯坦納克前來。

斯坦納克於駕駛艙內待了幾分鐘左右，過程中瞥到一台iPad，赫然看到上面正在直播機長上廁所的畫面。羅素見事情敗露相當慌張，向空姐表示這是公司新政策，在洗手間加裝監視器以確保飛航安全，但斯坦納克知道不是這麼一回事。

空姐當下拍照存證並和其他機組人員一起回報機師們的偷拍行為，孰料公司之後卻要求她不要再提此事，格雷厄姆和羅素至今仍然在為西南航空開飛機。

訴訟文件裡指稱，斯坦納克在舉報兩名機師後遭到職場霸凌，經常被上司刁難。西南航空則表示，公司絕不會在飛機洗手間內放置偷拍鏡頭，對於正在訴訟中的案件他們無法評論。

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