廁所掛勾藏密錄器 殯儀館女廁竟發現偷拍

殯儀館女廁掛勾式密錄器。（記者楊政郡翻攝）

2019-10-29 11:31:25

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市生命禮儀管理處崇德館林姓員工，涉嫌在崇明廳旁女廁，安裝掛勾式密錄器，偷拍女子如廁隱私畫面（被害人臉部側面），檢警調查他已安裝1個多月，受害34人，今年6月底被眼尖民眾發現報警，經該館內部檢舉，林男到案坦承犯行，相當後悔並已離職，個人癖好侵犯他人隱私，檢方依妨害秘密罪起訴。

起訴書指出，林男（32歲）是生命禮儀館約僱人員，平常負責行政助理業務，廁所及花圃維護工作，涉嫌在今年5月間在崇德館崇明廳旁女廁，在牆壁約腰部位置安裝掛勾式密錄器，該女廁所屬座式馬桶，又準備一條毛巾掛上去，以掩護他的鏡頭，可拍到如廁時女子臉部側面及上半身，多是臉部扭曲鏡頭。

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此案被發現後密錄器內記憶卡已消失，事後追查發現已被林某早一步丟進金爐燒毀，林男坦白犯行後，警方從他住處電腦檔案資料中，過濾出可辨識人臉的有34名被害人，僅確認1名被害人身分，並找到當事人進行筆錄，被害人提起告訴。

今年6月底有眼尖民眾發現可疑掛鉤的螺絲部位，好像是鏡頭，報警處理，警方到場調查卻未發現記憶卡，正在陷入焦著，該館內部自行檢舉林男涉案，林到案後也坦承上情，有內部人員作證他常出入崇明廳女廁的指述，加上林男自白與事實相符，其罪嫌應可認定。

林男坦承他看到這些照片才會興奮，是個人特殊癖好。檢警指出，另在電腦檔案中發現許多手機偷拍裙底照片，也有不知在何處偷拍女子下體照片，數量驚人，但因無法辨識特定身分，不再此案起訴範圍內。

殯儀館女廁掛勾式密錄器。（記者楊政郡翻攝）

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