進星巴克廁所偷拍 已婚偷拍狼下場是這樣...

王忠祥（灰衣遮面者）在星巴克廁所安裝相機鏡頭，偷拍女子如廁畫面被逮；法院審結，依3個竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判應執行刑6月，得易科罰金，可上訴。（資料照）

2019-10-31 20:01:17

〔記者溫于德／台北報導〕已婚45歲是偷拍狼王忠祥將相機鏡頭安裝在星巴克廁所層板下方，見女子進入廁所，便以手機遠端遙控，開啟相機偷拍如廁畫面，直到一名女子見有詭異紅光，報警才逮到王男。士林地院審酌王男犯後承認犯行，主動提供手機密碼給檢警等情，但未與3名被害人達成和解，今依3個竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判應執行刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指，王忠祥於2016年10月22日上午10時許，在北市內湖區港墘路的汽車維修中心廁所內，以不詳工具竊錄女子如廁畫面及隱私部位；第二次則在去年5月24日中午12時許，進入內湖區洲子街星巴克廁所內，先將相機鏡頭裝設在廁所內層板下方，待中午12時許有女子進入廁所，王男隨即利用手機遠端遙控開啟相機錄影功能，竊錄成功。

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但王忠祥持續在星巴克內偷拍到第二名女子如廁畫面時，相機鏡頭遭發現，女子立刻報警處理，王男見警方到場，倉皇離開。不過檢方早已掌握王男身分，在王男住處找到筆記型電腦6部、手機2支、攝影機2部、外接硬碟及USB隨身碟共12個。

但王忠祥在偵查拒絕認罪，直到偵查終結前承認犯行，遭檢方認定犯後態度不佳，且7年前就有偷拍行為，建請法院從重量刑。

全案今宣判，士院指出，沒有前科的王忠祥為滿足私慾，無故竊錄女子如廁畫面，嚴重侵害他人隱私，更造成3人身心恐懼、內心留下難以抹滅的陰影，但念在王男犯後承認犯行，並提供手機密碼給檢警供解鎖，態度尚可，此外，王男正積極藉由心理諮商管道矯正偏差行為；但也考量李男至今未達成和解，依法判決。

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