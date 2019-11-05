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純性交不滿足 偷拍飯店女副理轉傳群組被發現挨告

黃男與女子在旅館性交，卻未獲對方同意偷拍裸照，甚至傳給朋友炫耀，友人再交裸照轉發至LINE群組。圖為示意圖。（資料照）

黃男與女子在旅館性交，卻未獲對方同意偷拍裸照，甚至傳給朋友炫耀，友人再交裸照轉發至LINE群組。圖為示意圖。（資料照）

2019-11-05 15:27:27

〔記者溫于德／台北報導〕黃男和一名飯店女副理入住旅館性交，卻未獲女副理同意偷拍裸照，甚至傳給朋友炫耀，友人再將裸照轉發至LINE群組時，好死不死女副理友人也在群組內，便傳給女副理，黃男挨告。一審依竊錄身體隱私部位罪，判黃男有期徒刑8月，已上訴；民事部分，台北地院上週四再判黃男應賠償30萬元，可上訴。

黃男前年9月30日深夜11時許到夜店和女副理喝酒，凌晨「續攤」到旅館上床，但黃男被控未經女副理同意，拍下裸照，並透過LINE傳給朋友炫耀。友人再將裸照傳到有逾百人的LINE群組，流傳時間長達數月。

黃男後來被判刑8月，已上訴。女副理也告訴民事庭法官，她事後身心受創，須透過心理諮商、服藥，才能維持生活，有時甚至出現輕生舉動，因此索賠200萬元。黃男雖承認偷拍裸照，但女副理索賠金額過高，他無力賠償。

法官認為，黃男承認偷拍裸照，且被判決有罪，屬嚴重侵害女副理隱私，審酌雙方條件後，判黃男應賠償女副理30萬元精神慰撫金。

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