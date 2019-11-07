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首頁　>　社會

韓粉「包子隊長」被爆詐欺犯 小編怒嗆提告後臉書消失...

力挺國民黨總統參選人韓國瑜的臉書粉絲團「土包子志工團」最近遭到網友起底，該粉絲團自稱「包子隊長小編」的白姓女子曾被爆料是「詐欺通緝犯」。（圖擷取自PTT）

力挺國民黨總統參選人韓國瑜的臉書粉絲團「土包子志工團」最近遭到網友起底，該粉絲團自稱「包子隊長小編」的白姓女子曾被爆料是「詐欺通緝犯」。（圖擷取自PTT）

2019-11-07 10:19:44

〔即時新聞／綜合報導〕力挺國民黨總統參選人韓國瑜的臉書粉絲團「土包子志工團」最近遭到網友起底，該粉絲團自稱「包子隊長小編」的白姓女子曾被爆料是「詐欺通緝犯」，還被搜出同名同姓的起訴書和判決書。白女則在臉書上反擊，指控網友自導自演，將會一併提告，但後來又疑似將臉書關閉，原因不明。

有網友在PTT上爆料 ，白姓女子是曾經被PO上臉書社團《爆料公社》的詐欺慣犯，詐騙朋友能夠代操外匯，但拿錢後卻自行花掉，被拆穿後就消失、不出庭。該網友還比對白女、臉書和曾經被媒體受訪的影片，確認為同一。網友指控，白女曾經改名，活躍於土包子志工團，聲稱是韓國瑜青年支持者。

實際透過司法院網站系統查詢，確實有查出相關的案件及記錄，姓名與網友指控的相同，有註明姓名更改的紀錄。

白女後來在臉書上PO文澄清，指自己到過警局，沒有被通緝，將會提告《爆料公社》的貼文者，網路上廣傳她是通緝犯的網友們也會一併提告。但不久後白女的臉書疑似關閉，原因不明。

《ETtoday》報導引述知情人士透露，白女正在準備資料反擊，並申請良民證。

實際透過司法院網站系統查詢，確實有查出相關的案件及記錄，姓名與網友指控的相同，有註明姓名更改的紀錄。（圖擷取自司法院裁判書）

實際透過司法院網站系統查詢，確實有查出相關的案件及記錄，姓名與網友指控的相同，有註明姓名更改的紀錄。（圖擷取自司法院裁判書）

白女後來在臉書上PO文澄清，指自己到過警局，沒有被通緝，將會提告《爆料公社》的貼文者，網路上廣傳她是通緝犯的網友們也會一併提告。但不久後白女的臉書關閉，原因不明。（圖擷取自PTT）

白女後來在臉書上PO文澄清，指自己到過警局，沒有被通緝，將會提告《爆料公社》的貼文者，網路上廣傳她是通緝犯的網友們也會一併提告。但不久後白女的臉書關閉，原因不明。（圖擷取自PTT）

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