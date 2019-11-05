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5歲童骨瘦如材滿身傷疑遭虐死 今解剖釐清

魏姓外婆涉嫌凌虐外孫致死，遭羈押禁見。（資料照）

魏姓外婆涉嫌凌虐外孫致死，遭羈押禁見。（資料照）

2019-11-05 20:36:43

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市蘆洲區5歲男童上月31日頭部流血送醫，急救不治，檢警相驗後發現男童只有15公斤，比同齡孩子瘦7公斤，且全身遍布新舊傷痕，懷疑遭魏姓外婆凌虐致死，2日依對未滿18歲之人施以凌虐致死罪嫌向法院聲押禁見魏婦獲准，檢察官今天上午會同法醫進行男童遺體解剖，採集血液、膽汁及胃部殘留物等送化驗，以釐清男童究竟是餓死還是因其他傷害致死。

檢警調查，已取得台灣國籍的63歲印尼籍魏婦，與丈夫離異後獨力養大女兒，女兒生下男童及長男童1歲的姊姊，離婚後嫁到南部，2年前將小姊弟託給母親照顧。

魏婦稱外孫疑在浴室爬馬桶不慎摔撞到頭，聲稱自己在幼兒園當廚工養大外孫，顧得很累、身心俱疲，否認虐童。

但醫護人員發現，身高約110公分的5歲多男童，正常體重應為21、22公斤，但男童僅15公斤骨瘦如材，且全身滿布新舊傷痕，有撕裂傷、燙傷、擦挫傷、背部還有10多條疑被抽打的瘀痕、雙手則有綑綁痕。

檢警上週五相驗男童遺體後，對魏婦說法存疑，因此今天上午進行遺體解剖，以釐清男童確切死因。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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