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小心荷包！ 雲林第一處「區間測速」 明年一月執法

雲林縣第一處「區間測速」在台61線麥寮橋頭到台西崙豐段，全長8公里，預計明年1月底執法。（記者黃淑莉攝）

雲林縣第一處「區間測速」在台61線麥寮橋頭到台西崙豐段，全長8公里，預計明年1月底執法。（記者黃淑莉攝）

2019-11-05 15:37:52

［記者黃淑莉／雲林報導］「區間測速」取締超速成效佳，雲林縣警察局依據公路總局針對大客車GPS系統監控資料顯示台61線快速道路麥寮到台西段最易超速路段，爭取設置「區間測速」設備，硬體已完成建置，預計明年一月底執法。

雲林警察局交通隊組長廖添寶指出，傳統固定式測速照相是「點」的違規取締，為避免違規被拍到，駕駛在測速器前減速，通過後再加速，統計發現對降低交通事故成效有限。

廖添寶表示，區間測速則是「面」的取締，在取締範圍內的起、迄兩端設置偵測設備，計算該車輛在這段距離的平均速率，若超過限速就算超速。

廖添寶說，國內去年陸續啟用區間測速設備，發現能有效遏止超速，且交通事故件數降低，因此向交通部爭取在台61線南下車道218K+250m至226K+250m（即麥寮橋頭至台西崙豐段）共8公里，設置區間測速設備。

目前硬體設備已建置完成，將在軟體設備建置完成後測試，雲林縣警察局已公告區間測速位置及速限90公里，預計明年一月底開始執法，超速快速道路罰款是3000元起跳。

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