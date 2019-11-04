台東警挨批重機省道飆速抓不到 卻在小路告發未繫安全帶

台東逢假日常見重機結隊行駛，縣議員要求重視交通違規問題。（記者黃明堂攝）

2019-11-04 18:40:29

［記者黃明堂／台東報導］外縣市來的重機車幾10輛在省道超速呼嘯，一個都抓不到！卻在山上產業道路隨機開單？台東警方交通執法方式，再遭縣議員炮轟。

台東縣議員古志成說，在延平鄉鸞山大橋他目睹1位老人只因方向燈打不好，就被警察當酒駕攔下酒測，但這位老人是滴酒不沾。也有小貨車在產業道路，警車經過見未繫安全帶，轉頭就追上開罰單；還有原住民騎機車回到家裡了，還被警察找上門說「你剛有騎機車，出來測一下」！

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古志成痛批，台東警局人力近年來獲得補實，人員充裕了，閒閒就沒事就找部落麻煩，執法違反比例原則。他說，以延平鄉來說，今年整年都沒有酒駕致死的案例，是因大家被宣導後謹守法紀，但警察還是針對性，把原住民跟酒駕劃上等號，根本是擾民。

縣議長吳秀華也說，有接過民眾類似投訴，警執法應勸導重於開單。

另一縣議員鄭崗山也批評警方交通執法追進小路，還到家要拿証件開紅單。他說，台東每逢日，省道常見外來的20、30台重機呼嘯而過，每一輛都明顯超速，危害交通安全甚鉅，警方抓過幾件？因為規定不能追，所以都沒抓到，結果，交通執法都專門欺負台東鄉親。

警察局長邱文亮提出數據反駁說，交通違規告發70％都是外地人，也就是鄉親反而占少數。他強調，交通違規取締是手段而非目的，未施予基層警員績效壓力，也不會刻意針對特定對象取締，但會分析容易發生地點實施規劃勤務。

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