性交易糾紛不起訴 運將反被揪出18年性侵惡行

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2019-11-04 12:20:52

〔記者楊國文／台北報導〕新北市蘆洲區女子小美（化名），20年前深夜遭頭戴安全帽的男子拖進工地性侵，案件始終無法偵破，直到前年6月，小黃運將陳宏仁因一起性交易糾紛被告，檢警意外發現他的DNA與當年從小美下體採到的嫌犯DNA相符，進而破獲這起高懸18年未破的性侵案；高等法院今依強制性交罪，判陳4年徒刑，可上訴。

1999年1月16日晚間7時許，小美獨自經過新北市蘆洲區集賢路，遭一名戴安全帽、手套、躲在暗處的年輕男子拖進路旁工地，並遭掐住脖子，對方還喝令「不要叫、不要動」，強行性侵得逞。

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小美告知母親和男友遭人性侵並報警，但案發地沒有監視器畫面，加上天色昏暗，小美未看清嫌犯長相特徵，檢警雖在她下體採到嫌犯的DNA，但警方DNA庫未建立嫌犯樣本資料，案件遲遲未能偵破。

直到2017年6月，小黃運將陳男（現年45歲）上網找援交妹，性交易過程爆發拉扯衝突被告性侵，此案雖不起訴處分，檢警因採驗陳男DNA比對，意外發現與18年前性侵小美的DNA相符，循線將他查獲。

陳男辯稱，當天是跟小美進行性交易，不是強制性交，還指稱賣淫女身上有明顯刺青圖案、曾用台語罵他。小美則親自出庭指證遭性侵經過，並澄清從未賣淫，她的台語不好，不可能用台語罵人，且她的母親、當時男友也都出庭證稱，小美遭性侵後，情緒十分低落。

一審斥責陳男惡行使小美身心受創，亦使小美結婚後，仍對「夫妻敦倫（指性行為）」之事感到恐懼、害怕，留下難以抹滅心理創傷，且陳犯後否認犯行，一再辯稱是性交易，沒有道歉、賠償，判陳4年徒刑。

上訴後，高等法院認定陳犯行明確，今依強制性交罪，仍判陳4年徒刑。

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