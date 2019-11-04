男童天天偷看謎片 虎爸氣炸報案

示意圖。與新聞無關

2019-11-04 07:58:53

〔記者王捷／台南報導〕才小六的小明（化名）天天躲在房間裡偷看色情網站到深夜，已被明爸抓包過好幾次，晚上小明又偷偷看謎片，但是音量沒控制好，一下子淫聲滿屋，明爸聽到氣炸，報案請警方協助教導，警方難以介入家庭紛爭，只能請明爸向電信業者申請攔截色情網站系統，不過電信業者透露，攔截系統只要連上wifi就破功，建議還是別讓孩子使用智慧型手機。

單親的明爸邊工作還要帶小孩，一路走來很辛苦，好不容易盼到小明念國小，能稍微輕鬆一點，但是給了小明智慧型手機後，明爸卻發現小明偷看色情片，他原本以為小明正在發育期，只是對性方面會好奇，但是他發現小明天天躲房間偷看，還會把好看的分享給同學。

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小明偷看謎片已經不是第一次被抓包，明爸也曾下最後通牒，如果小明再講不聽，就報警，結果1日小明又躲在房間看色情片，但不小心開太大聲，明爸聽到後氣炸報案，不過警方到場也很尷尬，因為警方無法介入，只能勸小明不要再偷看了，並且建議明爸可以向電信業者申請色情網站的攔截系統。

不過，電信業者指出，部分電信公司有提供攔截色情網站的系統，不過這只是限制門號網路瀏覽色情網站，如過使用wifi連上網，網路就不會受到限制，而且如果使用通訊軟體傳任何18禁的影片或圖片也無法攔阻，最好的方式是別讓孩子使用智慧型手機。

電腦工程師劉又禎說，智慧型手機商城有一些免費親子APP能攔截特殊網站，效果也很好，也能限制wi-fi上網鎖瀏覽的色情訊息，下載後能設定卸載密碼，如果要卸載一定要輸入密碼才行，但都是針對主流的瀏覽器，使用如電信業者所說，假使影片透過通訊軟體傳出，也無法限制。

雖然也有間諜軟體能全面監控手機，無論開啟任何APP或是撥出的電話，都能知道，但這是不合法的軟體，只能建議家長別讓孩子太早拿智慧型手機。

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