為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男童天天偷看謎片 虎爸氣炸報案

示意圖。與新聞無關

示意圖。與新聞無關

2019-11-04 07:58:53

〔記者王捷／台南報導〕才小六的小明（化名）天天躲在房間裡偷看色情網站到深夜，已被明爸抓包過好幾次，晚上小明又偷偷看謎片，但是音量沒控制好，一下子淫聲滿屋，明爸聽到氣炸，報案請警方協助教導，警方難以介入家庭紛爭，只能請明爸向電信業者申請攔截色情網站系統，不過電信業者透露，攔截系統只要連上wifi就破功，建議還是別讓孩子使用智慧型手機。

單親的明爸邊工作還要帶小孩，一路走來很辛苦，好不容易盼到小明念國小，能稍微輕鬆一點，但是給了小明智慧型手機後，明爸卻發現小明偷看色情片，他原本以為小明正在發育期，只是對性方面會好奇，但是他發現小明天天躲房間偷看，還會把好看的分享給同學。

小明偷看謎片已經不是第一次被抓包，明爸也曾下最後通牒，如果小明再講不聽，就報警，結果1日小明又躲在房間看色情片，但不小心開太大聲，明爸聽到後氣炸報案，不過警方到場也很尷尬，因為警方無法介入，只能勸小明不要再偷看了，並且建議明爸可以向電信業者申請色情網站的攔截系統。

不過，電信業者指出，部分電信公司有提供攔截色情網站的系統，不過這只是限制門號網路瀏覽色情網站，如過使用wifi連上網，網路就不會受到限制，而且如果使用通訊軟體傳任何18禁的影片或圖片也無法攔阻，最好的方式是別讓孩子使用智慧型手機。

電腦工程師劉又禎說，智慧型手機商城有一些免費親子APP能攔截特殊網站，效果也很好，也能限制wi-fi上網鎖瀏覽的色情訊息，下載後能設定卸載密碼，如果要卸載一定要輸入密碼才行，但都是針對主流的瀏覽器，使用如電信業者所說，假使影片透過通訊軟體傳出，也無法限制。

雖然也有間諜軟體能全面監控手機，無論開啟任何APP或是撥出的電話，都能知道，但這是不合法的軟體，只能建議家長別讓孩子太早拿智慧型手機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
最強防盜圖！謎片警語「六四天安門」中國玻璃心又爆裂了
2019-10-19 22:02

最強防盜圖！謎片警語「六四天安門」中國玻璃心又爆裂了
分局長眉頭一皺 揭發酒店藏春色
2019-10-08 13:05

分局長眉頭一皺 揭發酒店藏春色
驚！高雄老屋這麼多 你家也中獎了嗎

驚！高雄老屋這麼多 你家也中獎了嗎
傻眼！門口上演「激情動作片」 運動用品店急道歉：被駭了
2019-09-29 22:16

傻眼！門口上演「激情動作片」 運動用品店急道歉：被駭了
「春水堂」春意蕩漾！黃男走險媒介少女賣淫虧大了
2019-07-31 06:11

「春水堂」春意蕩漾！黃男走險媒介少女賣淫虧大了
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
封殺色情Tumblr用戶大失血 Pornhub表態有意收購！
2019-05-03 15:59

封殺色情Tumblr用戶大失血 Pornhub表態有意收購！
歌壇小咖成「喇叭店」大亨 跟著他的少爺們都倒楣被判刑…
2019-05-19 11:48

歌壇小咖成「喇叭店」大亨 跟著他的少爺們都倒楣被判刑…

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播