「春水堂」春意蕩漾！黃男走險媒介少女賣淫虧大了

2019-07-31 06:11

［記者楊政郡／台中報導］黃男暱稱「春水堂」，引誘女子賣淫牟利，一名17歲少女來應徵，如獲至寶，鋌而走險與少女談妥收費4千五五分帳，不到一個月召來5男客，即被警方獲報逮捕，他因媒介少女被判1年7月徒刑，罰款3萬，不法所得8千元沒入，又支付少女父母和解金15萬，如不和解將被判3年以上徒刑，現在才認清「是禍不是福」。

黃男有風害風化前科，因缺錢想重操舊業，在西區租了一間套房，然後隨機發送「是否需工作、有無缺錢」訊息，少女「小茹」看見後與LINE暱稱「春水堂」的黃男連繫，「小茹」告知她17歲，黃男明知媒介未成年少女性交易的重罪，但還是為了錢鋌而走險，談妥每次交易價格4000元、由二人五五分帳。

同年3月間起，黃男經營的「春水堂」應召站，陸續介紹男客，每次都是「小茹」完事後向男客收費，「小茹」再把2000元交給在外等候的黃男。同年4月1日下午1時許，「小茹」在套房接客，與呂男完事收費後下樓，準備再接曹姓男客上樓，警方已埋伏逮捕，查扣「小茹」剛剛接客的4000元。

法官審酌，被告黃男與「小茹」供稱已媒介性交易5、6次，已對被告有利的5次來算，最後一次還未分帳即被查扣，黃某不法所得計8千元。

本案黃男所犯是意圖營利而媒介少年性交易，屬3年以上重罪，黃某說他不知道這麼重，當初他還如獲至寶、見獵心喜，後悔已經來不及了，而他積極與少女父母和解賠償15萬元，法官才願意酌減判處1年7月徒刑，併科3萬元罰金，不法所得8千元沒入。

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