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喜歡玩cosplay？ 假冒刑警質問里長是偷花賊 半年二度犯案送辦
2019-11-03 15:22:02
［記者陳恩惠／桃園報導］鍾姓男子日前晚間騎車行經桃園市桃德路，向正在整理花圃的八德區大福里長呂學昌質問「你們在幹什麼！是不是在偷樹！」，還特地露出外套內「桃園市刑大」字樣的刑警背心、腰際的佩掛PPQ玩具槍，里長見狀，用手緊壓住鍾男的槍枝並報警，八德警分局四維派出所警員林政佑、黃子瑋趕抵，一見鍾男直呼「又是你！」原來這已是他半年內二度假冒刑警，訊後依妨害秩序罪嫌送辦。
據悉，36歲的鍾姓男子，去年就曾因假冒刑警，與人發生爭吵，被趕來處理糾紛的員警發現後，查扣身上刑警背心、玩具槍等物依妨害秩序罪送辦過，沒想到他死性不改，今年5月30日又穿著購買的刑警背心、佩掛BB槍、無線電，假冒刑警到桃市國際路的某釣蝦場，要向店家借錢。
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當時他遭警方盤查時，嚇得直發抖表示，因為喜歡玩cosplay，才會花錢買來刑警背心、BB槍、無線電等裝備，感受當刑警的威風；鍾男這次被逮時自稱，因為5月底假冒刑警的事，讓他丟工作，因為無所事事才會又假冒刑警。
八德分局偵查隊長沈介茗表示，上月31日晚間7時，四維所巡邏員警林政佑、黃子瑋接獲報案，指稱「桃德路上有人假冒刑警」，經到現場查證鍾男身穿刑警背心、腰掛PPQ玩具槍，假冒桃園市刑大的刑警盤查民眾，被大褔里里長當場識破並報警，訊後依妨害秩序罪送辦。