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首頁　>　社會

護理師國道遇追撞死劫 警提醒：保持車距、打警示燈

白色自小客車被後面的貨車追撞。（讀者提供）

白色自小客車被後面的貨車追撞。（讀者提供）

2019-11-02 22:35:21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國道中山高今天再度發生連環追撞致死的車禍，謝姓護理師夫婦全家與友人北上，遇前方有狀況，急煞失控，遭後方貨車衝撞，坐在副駕駛座的太太傷重不治，肇禍主因是沒有保持安全車距。

警方說，高速行駛於國道的車子，每秒前進約30公尺，若未保持安全車距，當發現前方有「撞況」恐已來不及，而急速行駛的駕駛人遇前方有狀況，當下反應一定是踩煞車，但「瞻前難顧後」，謝男今天開車急煞失控打橫時，不幸被緊跟在後的貨車猛撞側邊，大車跟後「真的防不勝防」。

警方說，發現追撞的的5部車都是行駛於內側車道，內側車道為超車車道，後車追撞前車，越後面的車子反應時間越短，在大車撞小車的情況下，就釀成天人永隔的不幸。

警方提醒用路人，遇前方有路況，養成按「危險警告燈」，即用「閃雙黃燈」提醒後車注意。

警方指出，國道上路保持安全車距，小車與前方的車距是車速數字除以2，若時速100公里，就要與前方保持50公尺的車距，大車則是車速數字減20，如時速100，就得跟前車保持80公尺的車距。

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