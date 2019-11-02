一家三口出門喝喜酒國道遇劫 母死8月大女兒命危

彰基全力搶救命危的8月大女嬰。（記者張聰秋翻攝）

2019-11-02 13:19:00

首次上稿 12:23

更新時間 13:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕國道1號中山高北向223.3公里彰化北斗路段，今天上午10時許，發生一起5車連環追撞的交通事故，造成6人輕重傷者，傷者分別被送到彰化基督教醫院和衛福部彰化醫院急救，其中，28歲彭姓女子到院無呼吸心跳，急救後仍不治，她的8月大女兒意識不清，昏迷指數9，不排除有生命危險，正在搶救中。

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這起車禍造成6人輕重傷，其中1人死亡，1人重傷，4人輕傷，肇禍原因由警方鑑定調查，而國道3隊接獲車禍報案，立即派遣員林分隊、刑事組及緩撞車到場處理，於上午11時10分排除事故現場。

6名傷者當中有4人先後被送往部立彰醫救治，28歲彭女到院已無呼吸心跳，急救後仍不治，27歲的謝男頭部外傷、57歲的陳女腰部挫傷，20多歲的梁女肢體及胸部挫傷，這3人生命跡象穩定，留院觀察。

另外，彭女的女兒、8個月大女嬰送彰基急救。彰基發言人、副院長周志中表示，女嬰到院時意識不清、呼吸困難、活動力差，緊急插管和給予必要藥物治療急救後，昏迷指數仍在8分到9分間，緊急進行電腦斷層掃描，強烈懷疑有腦部出血情況以致影響活動力變差，不排除有生命危險。

初步了解，謝男開車載妻女、潘女等人從台南開車上路，而謝男、彭女倆都是護理師，是隔壁班同學，兩人去年結婚，今天打算北上參加謝男同學婚宴，原本打算吃完喜宴回到彰化後再為彭女補慶生，沒想到，路途中發生交通事故，彭女車禍喪生，令人不勝唏噓。

彰基全力搶救女嬰。（記者張聰秋翻攝）

國道1號中山高彰化北斗路段今天上午發生重大車禍，5車追撞5人送醫急救，其中1人傷重不治。（圖擷取自影像）

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