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慟！護理師國道遇劫身亡 家人痛哭：原訂今晚為她補辦慶生

國道中山高北上彰化北斗路段，今天發生5車連環追撞的交通事故，護理師夫婦偕友要到台北喝喜酒，途中遇上死劫。（民眾提供）

國道中山高北上彰化北斗路段，今天發生5車連環追撞的交通事故，護理師夫婦偕友要到台北喝喜酒，途中遇上死劫。（民眾提供）

2019-11-02 18:07:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕慟！家鄉在彰化、人在台南擔任護理師工作的謝男，今天開車帶著妻兒和朋友欲前往台北喝同學喜酒，不料，在國道中山高北斗路段發生追撞車禍，謝妻彭女傷重不治、8個月大女嬰命危搶救中，謝男家人泣訴，謝妻10月底生日，一家人原本打喝完喜酒今晚回彰化聚餐，補辦謝妻的生日，萬萬沒想到會遇上死劫。

這起5車追撞車禍共造成1死、5輕重傷，死亡的28歲彭女，跟先生是科大同班同學相識，兩人去年結婚，都在台南兩家不同醫院擔任護理師的工作，今年生下女兒後，規劃搬回彰化家鄉工作。

謝男的媽媽哽咽說，媳婦上個月生日，一家人計劃等從台北喝完喜酒回來後，今晚一起在彰化吃飯補辦慶生，怎會料到會出車禍，她接到通知馬上趕到醫院，事情來得太突然，讓人難以接受。

一場追撞車禍造成慶生的主人離開人世，說明了人生無常事事難料。

警消人員搶救車禍傷患。（民眾提供）

警消人員搶救車禍傷患。（民眾提供）

警方和拖吊業者處理車禍現場。（民眾提供）

警方和拖吊業者處理車禍現場。（民眾提供）

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