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女中尉冒牌軍醫開藥 判刑半年定讞

陸軍航空特戰指揮部尹姓女中尉，沒有醫師資格，卻開立醫師處方藥給3名士兵，被控違反醫師法；高等法院二審將她判刑6月、可易科罰金18萬元，緩刑2年，最高法院今駁回上訴，全案定讞。（示意圖）

陸軍航空特戰指揮部尹姓女中尉，沒有醫師資格，卻開立醫師處方藥給3名士兵，被控違反醫師法；高等法院二審將她判刑6月、可易科罰金18萬元，緩刑2年，最高法院今駁回上訴，全案定讞。（示意圖）

2019-11-01 12:53:04

〔記者張文川／台北報導〕陸軍航空特戰指揮部尹姓女中尉，4年前擔任601旅醫務隊後送組組長時，沒有醫師資格，卻開立醫師處方藥給3名士兵，被控違反醫師法；高等法院二審將她判刑6月、可易科罰金18萬元，緩刑2年，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決書指出，尹姓女中尉擔任醫務隊後送組組長，本身不具合法醫師資格，不應擅自開立藥物，2015年間卻在醫務室，開立需醫師處方的皮膚軟膏，給被隱形蟲爬過的曾姓士兵，並協助塗抹、教導使用方式，她也曾開立碳酸鉍錠和處方箋給盧姓、陳姓士兵。憲兵隊獲報查辦屬實，依違反醫師法移送桃園地檢署偵辦起訴。

一審桃園地院審理時，尹女供稱；「處方箋放在那邊，大家都會撕下來寫，大家核銷都這樣用」，說開立的藥膏、碳酸鉍錠都不需要醫師處方，是基層醫藥箱配有的品項，她在過程中只是簡單詢問士兵的狀況，並非問診，不是從事醫療行為。

部隊戴姓軍醫作證指出，一般士兵看診都會先由醫務兵在醫務室做初步受理，再通知軍醫官看診，問診、給藥、寫藥單都是軍醫的職權，他當時不在軍隊上，也沒接到醫務室的電話聯絡，他不知有病患來求診。

一審法官認定尹女明確違反醫師法「非法執行醫療業務罪」，法定刑度是6月以上、5年以下，考量犯案情節，將她輕判半年。

高院二審去年11月仍判有罪，考量她沒有前科，只是一時失慮而便宜行事，並未藉此牟利，公訴檢察官也同意緩刑，因此駁回上訴，維持6月刑期，但給予緩刑2年機會。伊女上訴，最高法院今駁回上訴，全案緩刑定讞。

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