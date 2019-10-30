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首頁　>　社會

9海巡人員被起訴 艦隊分署：即刻停職

海巡署艦隊分署淡水海巡隊。（記者王宣晴翻攝）

海巡署艦隊分署淡水海巡隊。（記者王宣晴翻攝）

2019-10-30 15:39:08

〔記者王宣晴／新北報導〕海巡署艦隊分署淡水海巡隊第三偵緝組遭查獲以不實單據請領公費，未落實「公款法用」規定，去年4月19日，士林地檢署指揮北市調查人員針對淡水海巡隊及金馬澎分署共9名人員進行搜索，昨日依「貪污治罪條例」、偽造文書等罪嫌起訴，對此，艦隊分署將針對涉案人員召開考績會核予停職，並追究相關人員考核監督責任。

艦隊分署表示，事發當下，除要求相關人員配合調查協助釐清案情外，也已著令所屬單位同步清查，針對各外勤隊檢討現行核銷制度缺失，將重新訂定「偵辦案件活動費支用要點」，嚴格把關相關費用的申請及核銷程序。

艦隊分署也依規定召開考績委員會，即刻將涉案人員核予停職，並從嚴追究考核、監督人員責任，未來將要求各級主管強化各項督導工作，對於違法犯紀情事勿枉勿縱，將主動積極查處回報，決不徇私護短，以防類似情形發生。

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