為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

淡水海巡隊驚爆A走「線民費」 9人遭起訴

淡水海巡隊第三偵緝組，驚爆主任與組員共9人以不實單據請領「線民費」，依貪污治罪條例、偽造文書等罪起訴。（記者溫于德翻攝）

淡水海巡隊第三偵緝組，驚爆主任與組員共9人以不實單據請領「線民費」，依貪污治罪條例、偽造文書等罪起訴。（記者溫于德翻攝）

2019-10-30 13:42:32

〔記者溫于德／台北報導〕淡水海巡隊（海巡署艦隊分署第二海巡隊）第三偵緝組主任與組員共9人，驚爆以不實單據請領「線民費」，實際上卻用來吃喝或購買洋酒、茶葉贈送給共同辦案的員警，後還將費用存入帳戶成為「小金庫」。士林地檢署偵查終結，依貪污治罪條例、偽造文書等罪將9人提起公訴。

起訴書指，淡水海巡隊第三偵緝組負責查緝走私、防止非法入出國、毒品防制和查緝槍枝等犯罪調查工作，組上編列俗稱「線民費」的「刑事辦案費」，每餐以2000元為限，禮品費則以3000元為限，但必須是透過有列管的諮詢人員取得情資，用來支付線民費用。

但涉案人員自2009年1月起，與台北市警局刑警大隊等單位共同辦案後，購買茶葉禮盒致贈警方，再到小吃店暢飲，共3000餘元餐費，經店家取得空白免用統一發票收據後，再自行填寫並交給主管蓋章核銷。此外，也將相關費用存入帳戶成為「小金庫」。

檢方認定，偵緝隊前、後任承辦組員翁保守、莊明德、張育維、廖信凱、陳伯勳、許家瑋、李鴻瑋、何宗叡以及組主任葉振盛等9人，自2009年起到2017年長達8年期間，共飲宴百次，每次花費約3000元到5000元不等，總計花費逾40萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
罕見！公務員A錢又否認犯行 獲判免刑原因是...

罕見！公務員A錢又否認犯行 獲判免刑原因是...
拿公家油加私家車！清潔隊長「揩油」3261元遭訴

拿公家油加私家車！清潔隊長「揩油」3261元遭訴
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
仁愛鄉爆發收回扣貪汙案 2公務員及1白手套聲押

仁愛鄉爆發收回扣貪汙案 2公務員及1白手套聲押
崁頂鄉長及鄉代會主席貪污案偵結 屏檢起訴11人

崁頂鄉長及鄉代會主席貪污案偵結 屏檢起訴11人
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展
107年公務人員受懲戒處分155人 其中57人貪污

107年公務人員受懲戒處分155人 其中57人貪污

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播