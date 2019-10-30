淡水海巡隊驚爆A走「線民費」 9人遭起訴

淡水海巡隊第三偵緝組，驚爆主任與組員共9人以不實單據請領「線民費」，依貪污治罪條例、偽造文書等罪起訴。（記者溫于德翻攝）

2019-10-30 13:42:32

〔記者溫于德／台北報導〕淡水海巡隊（海巡署艦隊分署第二海巡隊）第三偵緝組主任與組員共9人，驚爆以不實單據請領「線民費」，實際上卻用來吃喝或購買洋酒、茶葉贈送給共同辦案的員警，後還將費用存入帳戶成為「小金庫」。士林地檢署偵查終結，依貪污治罪條例、偽造文書等罪將9人提起公訴。

起訴書指，淡水海巡隊第三偵緝組負責查緝走私、防止非法入出國、毒品防制和查緝槍枝等犯罪調查工作，組上編列俗稱「線民費」的「刑事辦案費」，每餐以2000元為限，禮品費則以3000元為限，但必須是透過有列管的諮詢人員取得情資，用來支付線民費用。

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但涉案人員自2009年1月起，與台北市警局刑警大隊等單位共同辦案後，購買茶葉禮盒致贈警方，再到小吃店暢飲，共3000餘元餐費，經店家取得空白免用統一發票收據後，再自行填寫並交給主管蓋章核銷。此外，也將相關費用存入帳戶成為「小金庫」。

檢方認定，偵緝隊前、後任承辦組員翁保守、莊明德、張育維、廖信凱、陳伯勳、許家瑋、李鴻瑋、何宗叡以及組主任葉振盛等9人，自2009年起到2017年長達8年期間，共飲宴百次，每次花費約3000元到5000元不等，總計花費逾40萬元。

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