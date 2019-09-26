107年公務人員受懲戒處分155人 其中57人貪污

2019-09-26 16:15

〔記者劉力仁／台北報導〕銓敘部今天公布去年（107）公務人員受懲戒處分共155人，其中違反經營商業行為59人（38.06％）最多，貪污57人（36.77％）次之，偽造文書行11人（7.10％）再次之。其中財政部關務署高雄關關員涉嫌自94年起利用職務查驗進口貨櫃之便，藉勢索取快速通關費用長期收賄，22位被撤職並停止任用2至4年不等之懲戒處分。

銓敘部表示，被懲戒公務人員主要違反法令，可分為貪污治罪條例、刑法及公務員服務法等3大類，去年違反服務法68人（43.87％），貪污治罪條例57人（36.77％），刑法30人（19.35％）。最後撤職61人（39.35％）、申誡50人（32.26％）、記過18人（11.61％），其餘依序為休職14人（9.03％），降級10人（6.45％），免除法官、檢察官職務，並喪失公務人員任用資格2人（1.29％）。

155人包括中央機關69人，地方機關86人。中央以貪污行為36人（52.17％）最多、違反經營商業行為23人（33.33％）次之；地方以違反經營商業行為36人（41.86％）最多、貪污行為21人（24.42％）次之。

再與懲戒原因加以交叉分析，違反經營商業行為59人中50人受申誡處分最多；貪污行為57人中55人受撤職處分最多；偽造文書行為11人中，4人受降級處分最多；關務人員以貪污行為23人（88.46％）最多；一般公務人員、醫事人員及警察人員，均以違反經營商業行為最多，分別為26人（40％）、7人（58.33％）及24人（48.98％）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法