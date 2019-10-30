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駐守站前67年 斗南派出所要搬家了

斗南派出所位在斗南火車站前67年，將在明年初搬遷到斗南警分局。（記者黃淑莉攝）

斗南派出所位在斗南火車站前67年，將在明年初搬遷到斗南警分局。（記者黃淑莉攝）

2019-10-30 13:01:00

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣警察局斗南派出所位在斗南火車站前至今67年，因主體建築老舊、格局不敷現今警舍使用，新建、搬遷多次延宕，確定明年初遷入斗南警分局，搬遷裝修工程已動工，預計12月完工。

斗南派出所主體建築在1952年完工，為一棟日式現代建築，之後因人員擴編增建後方宿舍，新舊建築接縫處龜裂漏水，員警說，每次外面下大雨裡面就下小雨，且格局已不符現今警舍規格使用。

斗南分局表示，斗南派出所廳舍問題，地方曾提出原地改建、異地新建、遷入斗南舊分局廳舍等方案，原地改建因面積太小，加上縣府在2015年登錄斗南派出所為歷史建築，確定不可行。

異地新建則因找不到適合地點，去年初縣府一度考量將斗南所遷入縣定古蹟斗南舊分局廳舍，評估後不適宜，今年初縣府、縣警察局等相關單位研議決定遷入斗南分局。

斗南分局指出，斗南所辦公廳舍搬遷裝修工程已動工，預計12底完工，搬遷作業可能會在2020年大選結束後。

斗南派出所明年初要遷進斗南分局一樓。（記者黃淑莉攝）

斗南派出所明年初要遷進斗南分局一樓。（記者黃淑莉攝）

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