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汽車「耍帥」突然從快車道右轉 擦撞機車慘摔2傷
2019-10-29 12:22:10
〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛自小客凌晨沿快車道行駛，行經西屯區一處路口時突然右轉，造成沿慢車道直行的一輛機車反應不及發生碰撞，兩名騎車雙載的男大生因此慘摔四肢挫傷，經送醫幸無生命危險，有關肇事原因及責任歸屬正由警方鑑定釐清中。
這起事故發生在今天凌晨1時31分，49歲賴姓男子當時駕駛自小客沿台灣大道快側道往郊區方向，行經河南路口時突然右轉準備往青海路方向行駛，此時20歲鄭姓男大生也騎車搭載小他一歲的曾姓同學，沿台灣大道慢車道與自小客同向沿黎明路方向騎乘。
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由於賴男突來的右轉動作，造成機車根本反應不及與自小客發生碰撞，「碰」的一聲巨響後，只見兩名男大生瞬間連人帶車倒地慘摔，痛得躺在地上不斷呻吟，警方獲報趕往處理，現場汽機車零件散落一地，令人怵目驚心，立即通知救護車將兩名男大生送醫。
兩人四肢挫傷還有腿部骨折，所幸經醫治後沒有生命危險，警方初步研判，自小客駕駛應該要提前駛入慢車道，確認後方無來車後再右轉，但卻是自快車道就貿然右團衍生事故，將進一步調查事故原因及責任歸屬究責。