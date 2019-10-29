畫面曝光！賓士車撞死興大男學生 肇事男下車察看後逃逸

監視器拍到，穿白衣的肇事男子，下車察看男大生傷勢，並拿出手機聯絡。（記者陳建志翻攝）

2019-10-29 11:28:12

〔記者陳建志、蘇孟娟、張瑞楨／台中報導〕台中市中興大學黃姓大三生（20歲），今天凌晨2點47分左右，騎機車行經中市大里區永隆路和東明路口時，被一輛白色賓士車撞上，黃生被撞噴飛傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳，送醫急救不治，惡劣的是，疑似駕駛這輛賓士車的賴姓男子，當場棄車逃逸無蹤，警方找了8個多小時，至上午11時許仍未找到這名惡劣男子，因車上還發現疑似K他命殘渣，不排除是酒駕或毒駕心虛逃逸。

這起車禍發生在今天凌晨2點47分左右，就讀興大的黃姓男大生，和同學聚餐後騎車返回住處，卻在大里永隆路和東明路口遭一輛賓士車撞上，黃男當場沒有呼吸心跳，送醫急救仍不治，惡劣的是肇事的駕駛卻棄車逃逸。

請繼續往下閱讀...

附近監視器並拍到，男大生被撞上後，整個人彈飛10多公尺倒在路邊一動也不動，沒多久一名疑似肇事，穿白衣的男子上前察看並打電話，疑似發現撞死人闖下大禍，拔腿逃離現場，2名熱心女子路過發現還上前對男大生進行CPR急救。

警方沒多久找到鄭姓賓士車主，鄭男表示，因酒駕緩刑中不敢開車，今天凌晨和朋友到大里一家KTV聚會後，由綽號「小夫」的賴姓友人開車載他回家，賴男接著把車開走，對於車禍完全不知情，警方事後進行酒測，鄭男並無酒精反應。

霧峰分局交通分隊柯文彬分隊長表示，目前已經調閱監視器，確認開車者的身分中，並積極聯絡疑似肇事的賴男到案說明，釐清是否是酒駕肇事；警方並在肇事的賓士車上發現K盤和K他命殘渣，正釐清到底是誰吸食。

中興大學校方指出，黃生與同學聚餐後，返回住處途中，在大里區永隆路、東明路口發生車禍，送大里仁愛醫院急救，然因傷勢過重，不幸過世，校方校安人員接獲通報後隨即趕往處理，並通知學生雙親，雙親接獲惡耗趕到台中處理後事傷心不已。

校方指出，學生結束聚餐跟室友各騎機車返住處，因室友忘了帶住處鑰匙，還要黃姓學生若先到住處不要鎖門讓他得以進入，不料到住處後等半天都等不到黃姓學生回來，不久後竟接獲他車禍意外，震驚難過，不願相信前一刻還一起談天說地的夥伴竟再也回不來了，難能接受。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

監視器拍到，穿白衣的肇事男子，下車察看男大生傷勢後打電話聯絡，接著拔腿狂奔逃離現場。（記者陳建志翻攝）

監視器拍到兩名熱心女子幫黃姓男大生做CPR急救。（記者陳建志翻攝）

一輛賓士車今天凌晨撞上機車後車頭嚴重毀損，肇事的駕駛卻逃逸無蹤。（記者陳建志翻攝）

黃姓男大生的機車遭撞後，車子嚴重毀損。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法