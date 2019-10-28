10/28 今彩539獎落台南、高雄！ 威力彩、雙贏彩皆摃龜

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

2019-10-28 22:49:23

〔即時新聞／綜合報導〕今（28）日晚間開獎的第108000258期今彩539，頭獎開出2注，獎落「高雄市三民區嫩江街74號1樓」的「利多富彩券行」以及「台南市永康區六合里中華路365號1樓」的「億起來彩券行」，每注可得獎金800萬元；第108000086期威力彩、第108000258期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000086期威力彩中獎號碼為「05、18、20、21、26、32，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得2754萬8671元；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共28注中獎，每注可得2萬元；伍獎共182注中獎，每注可得4000元；陸獎共1110注中獎，每注可得800元；柒獎共2385注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3221注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4994注中獎，每注可得100元；普獎共3萬446注中獎，每注可得100元。

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第108000086期38樂合彩中獎號碼為「05、18、20、21、26、32」，五合摃龜；四合共12注中獎，每注可得6萬7500元；三合共98注中獎，每注可得5750元；二合共1443注中獎，每注可得750元。

第108000258期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、07、08、09、10、11、13、17、18、19」，頭獎摃龜；貳獎共17注中獎，每注可得10萬元；參獎共227注中獎，每注可得500元；肆獎共2916注中獎，每注可得100元。

第108000258期今彩539中獎號碼為「02、03、23、26、31」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共153注中獎，每注可得2萬元；參獎共5789注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5141注中獎，每注可得50元。

第108000258期39樂合彩中獎號碼為「02、03、23、26、31」，四合摃龜；三合共127注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4518注中獎，每注可得1125元。

第108000258期3星彩中獎號碼為「980」，正彩共22注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000258期4星彩中獎號碼為「6749」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

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