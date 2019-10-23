指馬英九收頂新逾10億 吳子嘉二連敗 更一審11/6宣判

2019-10-23 16:44

〔記者楊國文／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉，5年前在美麗島電子報上撰文，稱時任總統的馬英九團隊在總統競選期間，「曾收受頂新魏家逾10億元政治獻金，且拿人手短，吃人嘴軟」，被馬英九控告侵害名譽，求償300萬元，一、二審認定吳損害馬的名譽，判吳子嘉敗訴，應賠償180萬元，並刊道歉啟事；高院更一審今天辯論終結，吳子嘉的律師否認故意侵害馬英九的名譽，也做合理查證，本案訂11月6日宣判。

2014年10月15日，吳子嘉在美麗島電子報以「吃頂新黑心錢，馬英九準備坐牢？」為題，撰文指頂新魏家於2012年總統大選後期，捐助總統馬英九陣營政治獻金，「一次出手就是逾十億的政治獻金」，暗指馬英九為頂新魏家門神，多個政論節目皆引用討論。

國民黨認為吳子嘉所言不實，侵害馬英九名譽權，馬吳全國競選總部在2012年總統大選期間，並未收受頂新集團政治獻金，國民黨自2008年至2013年間，也未曾收受頂新集團政治獻金，要求吳子嘉限期道歉。

但吳子嘉不從，國民黨與馬英九遂委請律師提出民事訴訟，求償300萬元並登報道歉，後來國民黨因非吳子嘉文章中的指涉對象，退出訴訟，原告只剩馬英九一人。

吳子嘉指稱，他有消息來源可證明馬團隊當初收取頂新政治獻金10億元，但他寧可受罰也不能透露消息來源。

一審認為吳子嘉所為已損害馬英九的名譽，判他敗訴，應賠償180萬元，並登媒體電子報道歉，不包括在美麗島電子報道歉。高院前年12月判決吳子嘉應賠償180萬元，改為在美麗島電子報刊道歉啟事，上訴後，最高法院發回高院更一審審理。

高院更一審今召開辯論庭，馬英九委任律師指稱，當時民眾對頂新有不好印象，吳子喜故意捏造事實，將頂新和馬英九連結在一起，因馬是國家元首，引起媒體關注而大幅報導，乃故意損害馬的名譽權，應判決駁回吳的上訴；吳子嘉的律師否認吳故意侵害馬的名譽。更一審庭訊期間，馬和吳均未出庭過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法