吳子嘉指馬英九收頂新逾10億 兩方律師交鋒「賠多少」

2019-06-26 12:05

〔記者楊國文／台北報導〕媒體人吳子嘉被控不實指摘前總統馬英九收受頂新魏家逾10億政治獻金，遭馬求償並要求登報道歉，最高法院已判決吳應在3家電子報道歉確定，但認為一、二審均判吳應賠償慰撫金180萬元，卻分別是「故意」、「重大過失」侵害馬的名譽，理由明顯不同，程度上有所差別，將全案發回更審。高院更一審審判長吳麗惠今首度審理，馬和吳均未出庭，馬的律師批評吳近年涉多件妨害名譽案，法院判他賠償馬180萬元屬適當，應駁回上訴，吳的律師認為吳是「過失」，判賠180萬金額過高，應重新審酌慰撫金金額。下次庭期另訂。

吳子嘉於2014年10月15日在美麗島電子報以「吃頂新黑錢，馬英九準備坐牢？」為標題的文章，指稱「馬團隊在總統競選期間 ，曾收了頂新魏家逾10億的政治獻金。拿人手短、吃人嘴軟，只好以掩護魏家的方式，來掩蓋自己貪污的事實。」、「所以， 吃頂新黑心錢的馬團隊，恐怕要做好坐牢的準備」 、「2012的總統大選後期…魏家危機入市加碼投資，一次出手就是逾10億的政治獻金，這股荒漠甘泉，讓馬團隊點滴在心頭。」等語。

馬英九認為，吳子嘉的言論不實，已侵害他的名譽，向吳求償300萬元，並在4大報登報道歉。

台北地院審理認為，吳提供的資料可信度薄弱，認為吳未善查證務就發表言論，已導致馬的名譽受損，判賠180萬元，並在4大報登報道歉。

高等法院則認為，吳子嘉在發表言論前無法證明有合理查證，有「重大過失」、輕率，而侵害馬的名譽，故判賠180萬元，並在美麗島電子報等3家媒體的網路電子報道歉。

最高法院認為，一審認為吳乃「故意」侵害馬的名譽，高院則認定是「重大過失」，程度有明顯差別，卻都判賠180萬元，認為理由交代不清，除判決吳應美麗島電子報等3家媒體的網路電子報道歉確定外，將判決180萬元慰撫金的部份發回更審。

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