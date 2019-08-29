「王小姐」風波被起訴 吳子嘉：法庭攻防保證讓韓國瑜昏倒

2019-08-29 11:36

〔記者黃捷／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉因爆料高雄市長韓國瑜外遇、養私生女挨告，台北地檢署認定吳未經合理查證，今依妨害名譽將他起訴。對此吳強調，他所說的都有消息來源，未來在法庭上攻防一定很精彩，保證會讓韓國瑜昏倒。

吳子嘉表示，韓國瑜提告內容分3部分，一是在王小姐家過夜，二是給王小姐錢、買新莊房子，三則是私生女的事情。他所說的一切都有消息來源，也聲請傳喚很多證人，檢察官都有一一調查，也包括王小姐在內。

吳子嘉強調，他從來沒講小三是「王可莉」，都是外界謠言，一直都只說「王小姐」，是他建議檢察官去調閱當初北農案的簽結卷證，後來被查出應該是妹妹「王安莉」。

吳子嘉說，一般妨害名譽案件很少傳原告出庭，但在檢察官傳喚相關證人後，於國民黨初選過後又一度要傳韓國瑜到案，顯然掌握一些具體事證不得不查，才罕見傳喚韓國瑜出庭，「檢方沒東西一定不敢隨便叫韓國瑜出來，他是總統參選人耶」。

吳說，案件起訴後他可以請律師去調閱偵查筆錄，屆時「王小姐」的身分資料就會曝光，他們就可以去查韓國瑜與王小姐的關係，全部在法庭上公開，內容一定很精彩，「我跟你保證他（指韓國瑜）會昏倒」。

吳並指，他懷疑當時檢方在查北農案時，一定有監聽譯文，或其他韓國瑜在王小姐家過夜的事證，法官才會裁准搜索票，他都是有所根據才會爆料，像有人講得更誇張，說韓國瑜的戶籍放在王小姐家，這他就不相信。

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