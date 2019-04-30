再爆韓國瑜餐會收1400萬 吳子嘉嗆聲「沒有就告我」！

2019-04-30 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日傳出選務經費疑慮，身陷4000萬風波。不料一波未平，一波又起，《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料，韓國瑜還在選舉募款餐會中收了1400萬元。他表示，爆料來源相當可靠，「如果沒有就直接告我」！

國民黨前立委蔡正元日前爆料，稱國民黨主席吳敦義選前籌了4000萬給韓國瑜作為競選經費，引爆「4000萬疑雲」。儘管蔡正元事後已因爆料「沒事先知會」，向韓國瑜道歉，但爭議並未就此告一段落。

吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》爆料，表示吳敦義在韓國瑜選舉時，分別在台北和高雄幫忙舉辦了募款餐會，台北一場600萬，高雄一場800萬，「而且都是韓國瑜親自簽收」。

吳子嘉表示，蔡正元雖然讓人不太喜歡，但是平常不太說謊，「所以我對4000萬一直存有一定程度的信任」。吳子嘉也認為，恐怕是吳敦義、韓國瑜私下喬好了「黑箱作業」，才讓蔡正元突然道歉，否則依照蔡正元的個性，是不會跟別人道歉的。

吳子嘉表示，爆料來源是透過「權威管道」得知的「可靠消息」，放話嗆聲「如果沒有，就直接告我，就這麼簡單，加重毀謗都可以！」

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