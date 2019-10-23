博斯數位痛失中職轉播權 向統一、LAMIGO球團求償3千萬敗訴

2019-10-23 14:42

〔記者楊國文／台北報導〕MP&SILVA公司5年前取得中華職棒大聯盟2年轉播權，MP洽商有意願轉播的博斯數位公司與4球團協商，因遲無結果，統一獅、LAMIGO球團停止提供轉播訊號給博斯，演變成由各隊自賣轉播權的情形，博斯控告兩球團返還各750萬元的訂金，並賠償1倍，共求償3000萬元。一審判博斯敗訴，上訴後，高等法院認定博斯請求兩球團負損害賠償並無理由，今判決上訴駁回；可上訴。

博斯數位於103年3月20日與MP公司簽訂備忘錄，在博斯與球團、聯盟協商合約期間，先由博斯先行轉播比賽，同年6月18日博斯支付統一獅、LAMIGO球團各750萬元訂金，但因中職打算經營的CPBL TV網路轉播，與博斯有衝突，博斯要求限制CPBL TV的經營，但不被聯盟和4球團接受，同年7月19日博斯以聯盟違約為由，與中職中止合約，同月22日統一獅、LAMIGO宣告停止提供訊號給博斯，將轉播權交給福斯、緯來、愛爾達。

博斯數位提告主張，2球團片面斷訊行為已違反預約關係，造成博斯商譽受損，投入成本落空，預定投資利益蒙受重大損失，請求2球隊各應加倍返還訂金。

台北地院認定，雖然雙方確屬預約關係，博斯有權要求返還1500萬元訂金，但博斯已轉播的統一獅37場主場賽事、LAMIGO的36場賽事，皆未支付權利金，對兩隊的不當得利各達2062萬、2006萬元，兩相抵銷後，博斯的訂金債權已經消滅，判博斯敗訴。博斯不服，提起上訴。

高院審理認為，關於匯款部份，博斯未能證明與球團間有支付定金的合意，請求兩球團返還定金或加倍返定金，均無理由。

此外，兩球團和博斯公司在球賽已開始，且合約仍未簽立情形下，相互轉播授權、支付款項的行為，乃雙方都認為屬有償轉播，於磋商議約過程中各自提出給付，則匯款應屬於轉採球賽的對價，且博斯支付匯款的金額，相對於已進行的轉播，仍嫌不足，並無溢付轉播對價的情形，因此，博斯要求兩球團返還不當得利，並無理由。

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