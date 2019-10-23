富少超跑炸隧道致2死3傷 一審判2年4月

2019-10-23 11:27

〔記者溫于德／台北報導〕富少游瀚甯開超跑釀2死3傷，被依過失致死罪起訴。全案審理時，公訴檢察官涉犯最重會被判無期徒刑的妨害公眾往來安全致死罪，但遭游男否認觸犯該罪；士林地院今宣判，妨害公眾往來安全致死罪有期徒刑2年4月，全案仍可上訴。

游瀚甯去年7月7日駕駛藍寶堅尼跑車飆速，行經台北市自強隧道內撞上工程車，造成2死3傷慘劇。

檢警認為，游男車速破百，衝撞工程車後，不僅導致張姓工人死亡，連同車女友劉映采也喪命。

法院開庭時勘驗游男事發當時頭戴GoPro錄影畫面、友人行車紀錄器，以及路口監視器畫面，坐在被告席的游男見畫面重現眼前，低頭不願再看。

公訴檢察官當庭請法院參酌男子謝亞軒去年10月在北市南京東路飆車行為釀3死案，謝男遭台北地院依妨害公眾往來安全致死罪判刑13年，游男可能也有同樣情形。

但游男辯稱，當時與2名友人相約赴新北市平溪一間咖啡館，並約定由他帶路，出發後並未競駛，正常速度開進自強隧道後，見沒有其他車輛才加速，強調「這是我第一次在隧道內開快車。」

游男委任的2名律師也說，被告並未約定競速、變換車道、並排駕駛等，不符妨害公眾往來安全致死罪構成要件。

2名律師也說，游男去年7月21日先與劉映彩家屬達成和解，隔月與張姓工人家屬達成和解，後再與傷者達成和解，請庭上審酌游男快速與死者家屬家屬、傷者對話並取得諒解，可知游男確實悔改，並陪同2位傷者做復健。

律師最後請求庭上給予游男緩刑機會，並服社會勞動如到小學作交通導護，作為彌補。

至於死者張姓工人的3位胞兄也透過書信表示，在阿祥（死者）告別式中，見游男全身帶傷跪在棺前，加上游家人真誠道歉，兄弟願以同理心寬恕，盼社會大眾、檢察官與法官們可以給他一次悔改的機會，未來可以回饋社會。

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